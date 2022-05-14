Давление имперских амбиций России на Украину: новый проект Исторические факты на ICTV

Редакция публицистических проектов ICTV запустила русскоязычный спецпроект Исторические факты. Ведущим стал Сергей Кудимов.

Новый формат команды Факти тижня похож на мини-документальный фильм, в котором, опираясь только на проверенные исторические данные, изображается давление имперских амбиций России на нашу Украину.

– Война России против Украины длится не последние восемь лет, а гораздо дольше. Империя меняла названия, но не свою политику по отношению к Украине, цель которой заключалась в уничтожении нашей страны. Речь идет не только о вооруженных конфликтах. Россия веками убивала украинских лидеров, цвет нашей нации, уничтожала культуру, проводила эксперименты на украинцах, воровала территории вместе с людьми и ресурсами. В Исторических фактах мы разбираем эти события вместе с экспертами, используем архивные документы и свидетельства очевидцев для победы правды, – рассказал ведущий.

Проект выходит каждый четверг в 18:00 для русскоязычной трансляции телеканала FREEДОМ. На YouTube-каналах ICTV и UATV Channel также опубликовано пять выпусков Исторических фактов. Смотрите по ссылке.