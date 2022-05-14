Укрпочта начала голосование за тему новой марки. Проголосовать можно в социальных сетях Facebook, Instagram и Telegram, а также в приложении Дія.

– Первая почтовая марка с “Русским военным кораблем” стала известна на весь мир. Итак, каким будет следующий дизайн военной марки, можно выбрать в Дії, — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Список предлагаемых тем:

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Для того чтобы проголосовать в Facebook достаточно лайкнуть фотографию с темой будущей марки. В Instagram нужно оставить комментарий с номером темы. В Telegram – выбрать один из предложенных вариантов в опросе.

Чтобы проголосовать в Дії, нужно зайти в услуги, выбрать Опрос и отдать свой голос.

При установке окончательного результата Укрпочта учтет голоса со всех платформ, где оно проходит.

Ранее Укрпочта пообещала выпустить дополнительный тираж почтовой марки “русский корабль”. Новая серия с тиражом в 5 млн. штук уже готовится к продаже.

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Фото: Укрпошта

Источник: Михаил Федоров