Израиль разрешил Эстонии передать Украине один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM своего производства.
Ракетная система Blue Spear (Голубое копье) — это современнейшая противокорабельная система — развитие знаменитого Gabriel (Габриэль) класса земля-море, которая в свое время принесла Израилю немало побед.
Blue Spear может действовать в любых погодных условиях, днем и ночью, наносить удары за пределами прямой видимости по мобильным и неподвижным целям в море.
Боевая часть ракеты имеет:
- активную радиолокационную систему самонаведения;
- точные навигационные возможности на основе INS;
- надежную систему максимально точного обнаружения цели, защищенную от сбоев GPS.
Системы оснащены разнообразными средствами обмана, чтобы добиться своей миссии и справиться с разными вызовами на море.
Наибольшая дальность полета ракеты составляет 290-300 км.
Запуск системы может проводиться с нескольких наземных платформ, полет ракет осуществляется на сверхзвуковой скорости.
Система укомплектована средствами защиты от перехвата. Может использоваться для поражения морских и наземных целей.
Ракета может:
- преодолеть проблемы селективности, то есть различения и выбора целей, в загруженных прибрежных водах;
- справиться с быстро меняющейся тактической обстановкой;
- справиться с рядом прибрежных целей;
- преодолеть близкие дипольные отражатели, ложные цели и активные помехи;
- преодолеть средства огневого поражения противника.
Попадание в цель производится через систему самонаведения. Бортовой компьютер ракеты запрограммирован на проведение различных маневров, призванных минимизировать шансы перехвата ракеты.
Источник: Edrmagazine.eu, cyclowiki.org
Фото: Edrmagazine.eu