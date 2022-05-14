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Факты / Украина / Общество

Украина получит от Эстонии Blue Spear 5G SSM: сверхточный ракетный комплекс для уничтожения морских целей

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
голубое копье

Израиль разрешил Эстонии передать Украине один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM своего производства.

Ракетная система Blue Spear (Голубое копье) — это современнейшая противокорабельная система — развитие знаменитого Gabriel (Габриэль) класса земля-море, которая в свое время принесла Израилю немало побед.

Blue Spear может действовать в любых погодных условиях, днем ​​и ночью, наносить удары за пределами прямой видимости по мобильным и неподвижным целям в море.

Боевая часть ракеты имеет:

  • активную радиолокационную систему самонаведения;
  • точные навигационные возможности на основе INS;
  • надежную систему максимально точного обнаружения цели, защищенную от сбоев GPS.

Системы оснащены разнообразными средствами обмана, чтобы добиться своей миссии и справиться с разными вызовами на море.

Наибольшая дальность полета ракеты составляет 290-300 км.

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Запуск системы может проводиться с нескольких наземных платформ, полет ракет осуществляется на сверхзвуковой скорости.

Система укомплектована средствами защиты от перехвата. Может использоваться для поражения морских и наземных целей.

Ракета может:

  • преодолеть проблемы селективности, то есть различения и выбора целей, в загруженных прибрежных водах;
  • справиться с быстро меняющейся тактической обстановкой;
  • справиться с рядом прибрежных целей;
  • преодолеть близкие дипольные отражатели, ложные цели и активные помехи;
  • преодолеть средства огневого поражения противника.
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Попадание в цель производится через систему самонаведения. Бортовой компьютер ракеты запрограммирован на проведение различных маневров, призванных минимизировать шансы перехвата ракеты.

Источник: Edrmagazine.eu, cyclowiki.org

Фото: Edrmagazine.eu

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