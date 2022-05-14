Израиль разрешил Эстонии передать Украине один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM своего производства.

Ракетная система Blue Spear (Голубое копье) — это современнейшая противокорабельная система — развитие знаменитого Gabriel (Габриэль) класса земля-море, которая в свое время принесла Израилю немало побед.

Blue Spear может действовать в любых погодных условиях, днем ​​и ночью, наносить удары за пределами прямой видимости по мобильным и неподвижным целям в море.

Боевая часть ракеты имеет:

активную радиолокационную систему самонаведения;

точные навигационные возможности на основе INS;

надежную систему максимально точного обнаружения цели, защищенную от сбоев GPS.

Системы оснащены разнообразными средствами обмана, чтобы добиться своей миссии и справиться с разными вызовами на море.

Наибольшая дальность полета ракеты составляет 290-300 км.

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Запуск системы может проводиться с нескольких наземных платформ, полет ракет осуществляется на сверхзвуковой скорости.

Система укомплектована средствами защиты от перехвата. Может использоваться для поражения морских и наземных целей.

Ракета может:

преодолеть проблемы селективности, то есть различения и выбора целей, в загруженных прибрежных водах;

справиться с быстро меняющейся тактической обстановкой;

справиться с рядом прибрежных целей;

преодолеть близкие дипольные отражатели, ложные цели и активные помехи;

преодолеть средства огневого поражения противника.

Попадание в цель производится через систему самонаведения. Бортовой компьютер ракеты запрограммирован на проведение различных маневров, призванных минимизировать шансы перехвата ракеты.

Источник: Edrmagazine.eu, cyclowiki.org

Фото: Edrmagazine.eu