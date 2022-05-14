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Факты / Украина / Общество

ZUS Польши предупреждает украинцев: нужно сообщать о выезде из страны

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
вокзал

В последнее время многие украинцы, которые сбежали от войны в Польшу, либо едут в другие страны Европы, либо возвращаются домой. Около 1 млн граждан уже пересекли границу страны в обратном направлении.

Многие украинцы зарегистрировались в стране и подали документы на помощь на семью от государства. В мае правительство планирует начать выплачивать средства по программе 500+ и Семейный капитал: помощь семьям с детьми, находящимися легально на территории Польши.

Как же быть, если документы поданы, а семья решила переехать в другое место, или вернуться на родину?

Польский ZUS (Управление социального страхования) предостерегает беженцев из Украины, которые должны получать ежемесячное пособие на детей, но выедут из Польши без предупреждения.

Гражданин Украины, который подал заявление о предоставлении помощи на ребенка 500+ и/или семейного попечительского капитала и планирует уехать из Польши, должен сообщить об этом ZUS.

Это можно сделать через Платформу электронных услуг (PUE) ZUS – для этого нужно отправить письмо на бланке POG.

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Гражданин Украины, выезжающий из Польши, но:

  • получает пособие 500+ или еще не получил выплат, но подал заявление о его предоставлении,
  • получает семейный попечительский капитал или еще не получал выплат, но подал заявление о его предоставлении

должно уведомить об этом Учреждение социального страхования (ZUS).

Это можно сделать в электронной форме – отправьте общее письмо POG.

Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором вы уехали из Польши, помощь на ребенка 500+ или семейный капитал больше не будут предоставляться.

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Чтобы подать заявление:

Источник: ZUS

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Фото: Depositphotos

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