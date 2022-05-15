Они выглядели бледными и измученными в пункте выдачи багажа аэропорта Лутон, пока ждали свои чемоданы, в которых находились те немногие вещи, которые они смогли упаковать в свою машину, когда бежали из дома в Украине.

Но улыбки облегчения засияли, когда семья: мама, папа и трое их детей вошли в зал прибытия, где их приветствовали приветственным баннером, подарочными пакетами и теплыми объятиями их хозяйки, бывшей учительницы Коры Холл, которая открыла двери своего дома в Стаффордшире в рамках новой программы спонсорства беженцев.

— Я так переполнена эмоциями, — сказала мать, 34-летняя Ирина. — Но больше всего я безумно счастлива быть здесь. Кора кажется очень доброй, и дети рады быть в Британии.

Ее муж, 37-летний Владислав, держал детей, восьмилетнего Глеба, Тимофея, 11 лет, и Валерию, 14 лет и повторял одно из немногих английских слов, которые он знал, всем и каждому: “Спасибо”.

Новая комплексная схема “Сообщества для Украины” основана на сотрудничестве двух благотворительных организаций Citizens UK и Ukrainian Sponsorship Pathway UK. Проект создан юристами и предпринимателями, нанимает украинских сотрудников в Польше для поддержки беженцев, планирующих переселение в Великобританию.

Citizens UK, благотворительная организация, которая помогла создать британскую схему спонсорства для сирийцев, привлекла в качестве стратегических партнеров 20 организаций гражданского общества, имеющих глубокие корни в своих общинах. Каждый партнер — в основном религиозные группы и образовательные учреждения — взял на себя обязательство найти 50 хозяев, а Citizens UK проводит обучение, чтобы гарантировать, что совпадения будут надежными и устойчивыми.

Эта схема получила признанный статус в Великобритании, но цель ее состоит в том, чтобы обеспечить более безопасную, оптимизированную и лучше поддерживаемую систему, чем критикуемая реакция правительства на кризис с беженцами.

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Накануне отъезда в Великобританию Владислав и Ирина рассказали о своей о том, как печально им было покидать свой дом в городе Павлоград и о своих надеждах на свою жизнь в Соединенном Королевстве.

— Мы не могли в это поверить, когда началась война, — сказал Владислав, который был старшим менеджером в строительной фирме. — Мы знали, что наш район будет одним из первых, кто пострадает.

Сначала они оставались на месте, направляясь в очень холодные бомбоубежища, когда завыли сирены и ударили ракеты.

— Говорили, что будут атакованы только стратегические объекты, — сказала Ирина. — Но в нашем районе были ракетные обстрелы, которые поразили гражданские объекты. Было очень, очень страшно. Мы чувствовали, что должны уйти.

Владиславу разрешили сопровождать свою семью, потому что у него и его жены трое детей, поэтому они упаковали кое-какие вещи в свою машину — со своим шпицем — и поехали на запад, прибыв в Польшу через три дня, в начале марта.

— Мы поехали в центр для беженцев, — сказал Владислав. — Нам предложили жилье на месяц и сказали, что война закончится и мы сможем вернуться домой. — Но стало ясно, что быстрого прекращения конфликта не будет. Мы поняли, что в Польше так много украинцев, что не будет никакой возможности работать, и мы не сможем развиваться. Мы решили подать заявку на поездку в другую страну.

Семья жила в двух небольших комнатах. Там было тесно, но им повезло больше, чем беженцам, живущим в палатках в Кракове или в заброшенном торговом центре, освещенном полосой света, где около 300 человек живут в подвешенном состоянии.

Ирина сказала, что теперь они очень хотят, чтобы дети пошли в школу.

— У них не было надлежащего образования в течение двух лет из-за Covid, а затем пришла война.

Семья никогда раньше не покидала Украину и не летала до этих выходных.

За несколько дней до отъезда они связались с принимающей стороной по электронной почте, расспрашивая о различных вещах, от погоды и стоимости еды до перспектив работы Владислава. Он отчаянно хочет работать.

— Великобритания кажется страной мечты, — сказала Ирина, — о чем вы читали в книгах. Мы никогда не думали, что поедем туда.

Они тяжело попрощались со своей собакой, о которой заботятся родственники в Кракове, и с друзьями, которых дети приобрели в общежитии. В краковском аэропорту семью провожала Маленькая Амаль, гигантская марионетка сирийской девочки, созданная для привлечения внимания к бедственному положению беженцев.

Кора Холл, участвовавшая в программе “Сообщества для Украины” через бирмингемское католическое агентство социальной защиты “Отец Хадсон” одолжила школьный микроавтобус, чтобы отвезти их из Лутона в Стаффордшир.

— Я взволнована и нервничаю, — сказала она после встречи с семьей. — Я сказал себе не обнимать их, дать им немного места, когда они придут, но я не могла удержаться, когда увидела их. Это оказалось естественным.

Она исследовала школы, банки, местонахождение других украинских семей и запаслась едой. Она знает, что соседи придут с пирожными и предложат помощь.

Она также высказала уверенность, что вместе у нас все получится.