МКС направит в Украину 42 следователей для расследования военных преступлений России

Международный уголовный суд направит в Украину 42 следователей, которые будут собирать доказательства военных преступлений российских солдат на территории нашего государства. Об этом объявил прокурор МКС Карим Хан.

– Прежде всего, мы должны найти факты и установить правду. Мне все равно, кто будет осуществлять правосудие — МКС или национальные органы власти. Главное, чтобы расследование было достоверным, честным и независимым, чтобы потом судья мог принять решение. И я очень рад работать с украинскими властями. У нас также есть соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной. Мы сможем получить доступ к общим документам. Со своей стороны мы не собираемся делиться всеми нашими документами, потому что мы обязаны смотреть на действия всех сторон конфликта, — отметил прокурор Международного уголовного суда.

После 24 февраля, когда началась полномасштабная война в Украине в результате российской агрессии, 42 государства, включая стран Европейского Союза, выразили политическую и финансовую поддержку нашему государству.

– Международное право должно рассматриваться не как неудобство, а как защита общества и его ценностей, а также мира и безопасности. Такое партнерство свидетельствует о том, что динамику судебного сотрудничества можно изменить не только в Украине, но и везде. Национальные суды обладают значительным потенциалом — они могут позволить менее затратные и более эффективные процедуры. Вместо того чтобы Гаага была базой международного уголовного правосудия, мы можем создать общий фронт национальных следователей и прокуроров, национальных судов и МКС, сохраняя при этом независимость каждого из этих учреждений. Это меняет подход. Государства должны понимать, что закон распространяется на всех, а значит, и на них самих, даже если это им невыгодно. Иначе цена, которую придется заплатить, может быть катастрофической, – убежден прокурор МКС Карим Хан.

Источник: Le Monde