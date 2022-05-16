На оккупированной территории Херсонской области российские захватчики под видом гуманитарной помощи раздают местным жителям продукты и лекарства со сроком годности, который истек пять лет назад.

Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая отметила, что на Херсонщине нарастает гуманитарный кризис.

— У жителей нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и почти ограничена возможность передвижения по области. Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы, — заявила Денисова.

Со ссылкой на мэра Херсона Игоря Колыхаева омбудсмен сообщила, что в городе медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсонщины без исключения.

По словам Денисовой, в области остается около 500 тыс. человек. В то время, как до начала войны было около миллиона жителей.

— В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию, — заявила омбудсмен.

По ее словам, в обмен на давно просроченную гуманитарку оккупанты требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека.

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Источник: Людмила Денисова