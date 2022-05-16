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Факты / Украина / Общество

РФ собирается возобновить атаку на Изюм и сдержать наступление ВСУ возле Харькова – Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ собирается возобновить атаку на Изюм и сдержать наступление ВСУ возле Харькова – Генштаб

На Слобожанском направлении российские войска пытаются сдерживать наступление украинских защитников под Харьковом и предотвратить выход вражеской армии на государственную границу Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации ведут подготовку к наступлению силами подразделений, сосредоточенных возле города Изюм, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении российские войска пытаются удержать занимаемые позиции и сдержать продвижение украинских защитников. Вооруженные силы РФ пытаются вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, однако без успехов.

В Изюме украинские бойцы уничтожили огнем значительный запас вражеских боеприпасов на складах российских войск.

На Донецком направлении российская армия ударила по украинским подразделениям из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Лиманском направлении армия РФ вела наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголовое. Враг пытается усилить группировку российских войск в направлении населенного пункта Лиман, однако по результатам боевых действий успеха не имеет.

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На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, однако понесли потери.

На Авдеевском направлении враг обстрелял отдельные позиции украинских защитников кассетными боеприпасами в направлении населенного пункта Сухая Балка.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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