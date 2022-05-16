Настоящий ад, как в фильме ужасов: оккупанты из РФ мечтают выжить и уволиться из армии

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват российских оккупантов, в котором они называют “адом” войну в Украине, почувствовав силу наших защитников.

Отмечается, что единственное, о чем мечтают сейчас оккупанты – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину. Об этом и говорит очередной телефонный разговор российских захватчиков.

— У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убили. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… просто приеду в Алейск, я служить не буду… все. Я честно, я буду увольняться, ну его нафиг. После того, что я увидел, нет, – рассказывает другу оккупант, воюющий на Луганском направлении.

По его словам, у них уже сгорели все машины, а личного состава осталось полбатальона. Теперь в их Алтайский край будут возить много 200-х.

– Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов, – резюмирует захватчик.

Населенный пункт Чернобаевка в Херсонской области также продолжает пугать российских оккупантов, ведь там украинская армия уже неоднократно разбивала силы врага.

Один из оккупантов, чье подразделение базируется в Чернобаевке, в разговоре с матерью называет этот поселок “чистилищем” для российских войск.