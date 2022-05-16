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Факты / Украина / Общество

В РФ от оккупантов требуют возврата средств, полученных за ранение — СБУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
СБУ

Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения. Об этом говорится в очередном перехвате СБУ.

— 25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 млн. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 млн забрали, аргументируя тем, что ранение легкое, – рассказывает захватчик своей матери.

Поэтому советует ей передать эту информацию своему знакомому “еб*ану”, который также получил ранение в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

— Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум, — говорит оккупант.

Выходит, что единственное денежное поощрение, которое осталось у армии захватчиков – выплаты за смерть. Но понадобятся ли им деньги на том свете? На этот вопрос не смогут ответить уже почти 28 тыс. погибших оккупантов.

В еще одном перехвате СБУ российские оккупанты называют “адом” войну в Украине. Отмечается, что единственное, о чем они мечтают сейчас – выжить, уволиться из армии и больше никогда не возвращаться в Украину.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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