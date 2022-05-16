Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 82 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>421 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина / Общество

В Украине появится Фонд помощи женщинам, побывавшим в плену в России – Верещук

Валентина Летяк, редактор ленты
Ірина Верещук

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 16 мая во время встречи с главой Канцелярии премьер-министра Республики Польша Михалом Дворчиком анонсировала создание в Украине Фонда имени Клеменса Шептицкого, цель которого – помощь женщинам, побывавшим в российском плену, и детям, потерявшим родителей в войне с РФ.

Она сказала, что в течение двух с половиной месяцев Украине удалось освободить 51 женщину.

– Еще одно направление работы Фонда – дети, которые, к большому сожалению, потеряли своих родителей в этой страшной и жестокой войне. Это, прежде всего, будет ежемесячное пособие до достижения совершеннолетия, а также реабилитация, отдых и прочее, – уточнила она.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также поблагодарила польских коллег за поддержку каждого находящегося в Польше украинца, а также за постоянную помощь нашему правительству.

Последний обмен пленными произошел 6 мая. Домой вернулся 41 человек, в том числе 11 женщин.

Среди освобожденных из российского плена – 28 военных и 13 гражданских.

Читайте
В Херсоне оккупанты похищают людей и подвергают пыткам на допросах – Денисова

Фото: Мінреінтеграції

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: МинВОТ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка