В Украине появится Фонд помощи женщинам, побывавшим в плену в России – Верещук

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук 16 мая во время встречи с главой Канцелярии премьер-министра Республики Польша Михалом Дворчиком анонсировала создание в Украине Фонда имени Клеменса Шептицкого, цель которого – помощь женщинам, побывавшим в российском плену, и детям, потерявшим родителей в войне с РФ.

Она сказала, что в течение двух с половиной месяцев Украине удалось освободить 51 женщину.

– Еще одно направление работы Фонда – дети, которые, к большому сожалению, потеряли своих родителей в этой страшной и жестокой войне. Это, прежде всего, будет ежемесячное пособие до достижения совершеннолетия, а также реабилитация, отдых и прочее, – уточнила она.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также поблагодарила польских коллег за поддержку каждого находящегося в Польше украинца, а также за постоянную помощь нашему правительству.

Последний обмен пленными произошел 6 мая. Домой вернулся 41 человек, в том числе 11 женщин.

Среди освобожденных из российского плена – 28 военных и 13 гражданских.

Фото: Мінреінтеграції