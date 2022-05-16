В Украину возвращаются преимущественно беженцы без детей — опрос

В Украину начали возвращаться граждане, которые бежали от войны. Чаще всего это жители центральных регионов страны и те, кто уезжал без детей.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова с марта по май 2022 года.

Граждане Украины, у которых есть несовершеннолетние дети, пока реже возвращаются в Украину из-за рубежа. Некоторые оставляют детей на других родственников, которые остаются за границей, а сами едут на родину.

Среди выезжавших из Украины в начале войны наибольшую группу составляли люди в возрасте от 30 до 39 лет — 37%. А вот среди тех, кто возвращается, их только 25%.

— Среди возвращающихся меньше по сравнению с выезжавшими людей, которые едут с детьми (45% и 63% соответственно), а именно у представителей возрастной группы 30-39 лет чаще всего есть несовершеннолетние дети. И, соответственно, среди въезжающих по сравнению с выезжавшими больше тех, кто едет самостоятельно (31% и 13% соответственно), — отметили в Центре.

6% — возвращаются вместе с внуками, 14% – с мужем или женой, 12% – с родителями (своими или своего мужа/жены), 10,5% – с другими родственниками, 5% – с друзьями, знакомыми.

87% возвращающихся – женщины.

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Среди возвращающихся подавляющее большинство (69%) составляют жители центральных областей — преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%). 12% возвращающихся — жители восточных областей Украины, 9% — южных, 10,5% — западных.

Интересная статистика относительно языка. Среди тех, кто возвращается, 53% ответили, что дома говорят преимущественно на русском языке, 43% — на украинском, 1% — на другом. Однако 72% считают родным украинский язык, 16% — русский, 1% — другой.