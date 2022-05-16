С понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте – метрополитене, трамваях, троллейбусах, автобусах.

Бесплатным проезд в столице Украины стал с 24 февраля – в начале полномасштабного вторжения войск РФ. Пока шли бои вблизи города, общественный транспорт работал в ограниченном режиме.

Однако сейчас он постепенно возобновляет полноценную работу. Согласно сообщению киевских городских властей, в столице заработала еще одна станция метро. Кроме того, продлена работа наземного общественного транспорта и метрополитена.

Обо всех изменениях в работе общественного транспорта Киева – далее в материале.

Возвращение оплаты за проезд

С 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд как в метро, так и в наземном транспорте. То есть снова заработала электронная система оплаты.

В КГГА объясняют такой шаг необходимостью платить зарплаты работникам транспортных предприятий, обеспечивать поставки электроэнергии и горючего.

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Оплатить можно будет: транспортными карточками, через платежные приложения, а также через мобильное приложение Киев цифровой.

Как объяснили в КГГА, когда 24 февраля проезд в метро и наземном транспорте стал бесплатным в рамках эвакуации жителей города, поездки на транспортных карточках были сохранены, а QR-билеты – “заморожены”.

Теперь же приложение Киев Цифровой восстанавливает сервисы транспортных карточек и QR-билетов, чтобы пассажиры могли заранее приобрести поездки.

Еще несколько нюансов, которые следует знать:

• Те граждане, у которых были проездные на март, автоматически получат в приложении Киев Цифровой проездные на июнь.

• Пассажиры, у которых по состоянию на 24 февраля 2022 года были действительны QR-билеты, получат в этом приложении новые билеты. При этом возобновится срок действия билетов (на 15 дней).

• Пассажиры смогут проверить наличие поездок на своих транспортных карточках. Если с 24 февраля карточка была валидирована в транспорте, поездки могли ошибочно списаться. В КГГА заверили, что они автоматически вернутся на карточку в течение месяца.

Возрастет ли стоимость проезда

В КГГА заверили, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева остается неизменной – 8 грн за одноразовый проезд.

Пока что повышать стоимость не планируют.

Новый график работы метро и еще одна открытая станция

Метрополитен для перевозок пассажиров теперь работает по графику с 6.00 до 22.00 (до 16 мая метро работало с 6.30 до 20.00).

Сократился интервал движения поездов: на всех линиях он составляет 5-7 минут в часы пик и 10-15 минут – в другое время.

Движение поездов метро осуществляется:

• красная линия – от станции Академгородок до станции Лесная;

• синяя линия – от станции Героев Днепра до станции Теремки;

• зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота – Театральная, а также Площадь Льва Толстого – Дворец спорта.

В то же время без остановки поезда метрополитена следуют мимо таких станций: Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр и Гидропарк. То есть пересадочный узел Крещатик – Майдан Незалежности остается закрытым.

При этом возобновила работу станция метро Кловская.

Подземные станции продолжат функционировать как укрытия и круглосуточно принимать людей. В случае воздушной тревоги нужно будет пройти в метро через турникеты ручного контроля у контроллера.

Кроме того, во время воздушной тревоги приостанавливается движение по наземному участку красной линии метро, а также не курсируют поезда зеленой линии через Южный мост.

Работа наземного транспорта

Работа наземного общественного транспорта с 16 мая также продлена: теперь он будет работать с 6.00 до 22.30.

Интервал движения сокращен до 10-12 минут.

Пассажирские перевозки в Киеве сейчас осуществляются:

• на 63 автобусных маршрутах (общее количество автобусов – 141);

• на 17 трамвайных маршрутах (74 трамвая);

• на 27 троллейбусных маршрутах (93 троллейбуса).

Список актуальных маршрутов можно просмотреть по ссылке.

Кольцевая электричка и скоростной трамвай №5

Киевпасстранс и Укрзализныця согласовали графики работы Кольцевой электрички и скоростного трамвая №5.

Согласно сообщению КГГА, количество трамваев, выходящих на маршрут, выросло до 5.

Время пересадки в направлении Троещины сократили до 12 минут вместо 30 минут.

Как известно, с воскресенья, 15 мая, сокращена продолжительность комендантского часа в Киеве. Теперь он будет длиться с 23.00 до 05.00 утра. В связи с этим с 16 мая столичные власти продлили работу общественного транспорта.

Стоит отметить, что в Киеве с 16 мая также возобновляют плату за парковку. Соответствующее решение принял Киевсовет.