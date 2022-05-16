Если здесь не будет как Сирия, то назад сюда больше никто не поедет: оккупант о перспективах службы

Российский оккупант, который находится в селе Новоукраинка Донецкой области, рассказал матери о зачистке украинского села и перспективах своей службы.

По словам рашиста, ВСУ разбили одно из российских подразделений, и они остались без техники в какой-то деревне. Там им на помощь пришло подразделение героя разговора.

В перехваченном украинской разведкой разговоре он рассказал свою версию событий зачистки села.

– Танк стрелял по полям, я профессионально стрелял по домам. Правильно, чтобы их там нигде не оставалось. Чистили. Я смотрю, в 50 метрах от меня дом стоит и их пехота оттуда побежала. Мы начали всю площадку с землей ровнять. Все дома, ангары, все подряд, – рассказывает собеседнице оккупант.

Он добавил, что, по слухам, их должны на два месяца отправить в отпуск, а после этого “будет как Сирия”.

— Если здесь не будет как Сирия, то назад сюда больше никто не поедет, ни**я. Спасибо, не поедем. Нет, – говорит оккупант.

По сообщениям разведки Британии, наступление России на Донбассе утратило прежний темп. Теперь российские войска не смогут восстановиться, по меньшей мере, в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

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