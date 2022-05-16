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Факты / Украина / Общество

Разрушен пансионат и ранен 6-летний ребенок: последствия ракетных обстрелов Одесской области

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Разрушен пансионат и ранен 6-летний ребенок: последствия ракетных обстрелов Одесской области

Российские оккупанты 16 мая обстреляли Одесскую область. В результате утреннего ракетного удара пострадали гражданские люди, в том числе 6-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

— Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре в области. Разрушена база отдыха и частный дом. К сожалению, есть раненные среди гражданских людей, среди которых 6-летняя девочка, — заявил Максим Марченко.

Он добавил, что россияне во второй раз пытались обстрелять Одесскую область, но украинские силы ПВО этому помешали.

— Впоследствии враг еще раз пытался нанести ракетный удар по Одесской области, но нашим подразделениям ПВО удалось сбить ракету, — отметил Марченко.

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