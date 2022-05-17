Украинские Ми-8 и Ми-24 атаковали позиции россиян — видео
Фото: Getty Images
Українські гелікоптери атакували позиції ворога.
Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Роман Бочкала у Тelegram-каналі.
На опублікованому відео видно, як українські гелікоптери Мі-8 та Мі-24, працюючи в парі, атакували позиції російських окупантів.
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