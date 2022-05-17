Украинские Ми-8 и Ми-24 атаковали позиции россиян — видео

Май, 17 в 18:15

Українські гелікоптери атакували позиції ворога.

Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Роман Бочкала у Тelegram-каналі.

На опублікованому відео видно, як українські гелікоптери Мі-8 та Мі-24, працюючи в парі, атакували позиції російських окупантів.

Сейчас смотрят

Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.