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Факты / Украина / Общество

Украинские Ми-8 и Ми-24 атаковали позиции россиян — видео

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Украинские Ми-8 и Ми-24 атаковали позиции россиян — видео
Фото: Getty Images

Українські гелікоптери атакували позиції ворога.

Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Роман Бочкала у Тelegram-каналі.

На опублікованому відео видно, як українські гелікоптери Мі-8 та Мі-24, працюючи в парі, атакували позиції російських окупантів.

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