Деньги в обмен на реформы: СМИ опубликовали план ЕС по послевоенному восстановлению Украины

Май, 17 в 23:18

Европейская комиссия разработала стратегический план возобновления Украины после войны. Он называется Отстроить Украину. ЕС готов предоставить Украине сотни миллиардов евро в обмен на реформы, направленные на приближение к ЕС.

Проект на восемь страниц Еврокомиссия планирует утвердить в среду, 18 мая. В распоряжение немецкого издания Sueddeutsche Zeitung оказался текст проекта.

Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а средства, выделенные на восстановление, будут связаны со строгими условиями. Так, Киев должен гарантировать борьбу с коррупцией и проведение правительством реформ, которые приблизят нашу страну к вступлению в ЕС.

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Главный лозунг этого плана: Сделать лучше, чем было. То есть спроектированная инфраструктура должна отвечать климатическим требованиям.

Сколько денег нужно на восстановление, пока не ясно, но ущерб от войны уже оценивается в сотни миллиардов евро.

Что касается реформ, которые должны ввести Киев, они призваны помочь в дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду или постепенно привести украинское законодательство в соответствие с правом ЕС.

В плане большое внимание уделено должному управлению, верховенству права, а также защите от коррупции и мошенничества.

Однако остается вопрос, где эти финансы будет брать ЕС. Согласно плану деньги поступят от международных партнеров, но в “стратегических интересах” ЕС возглавить усилия и возьмет на себя “большую часть”. Гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета.

Также речь идет о льготных кредитах Украине. Еврокомиссия планирует финансировать их, взяв новые долги. В результате государства-члены понесут общую ответственность по таким долгам ЕС.

Тем не менее, это может вызвать ряд споров в ЕС, поскольку правительства ряда стран критически относятся к общеевропейскому долгу. В частности, речь идет о Германии.

Источник: Sueddeutsche Zeitung