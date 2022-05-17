Май, 17 в 18:10

В Министерстве обороны Украины назвали сроки, когда военные получат выплаты за апрель. Ведомство перечислило 51,5 млрд грн для выплат военнослужащим за апрель.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она добавила, что выплаты в сфере обороны производятся в текущем месяце за предыдущий.

Сейчас смотрят

— Если мы говорим о перечислении денег Министерством обороны Украины в войска в мае, то речь идет о деньгах, которые начисляются за апрель, – отметила Маляр.

Первый транш — выплата ежемесячного денежного обеспечения, а второй — выплата дополнительного вознаграждения через введение военного положения (30 тыс. грн, если нет боев, 100 тыс. грн получают военные, участвующие в активных боях).

Ориентировочно воинские части перечислят выплаты до 20 мая.