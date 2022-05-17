В Харьковской области за сутки восстановили электроснабжение для более чем 7 тыс абонентов – ОП

Май, 17 в 17:22

В городе Харьков, начиная с 16 мая, возобновил работу городской транспорт. Его маршруты согласовываются с местами проведения ремонтных работ, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, только за день в Харьковской области аварийные бригады починили электроснабжение для 5400 потребителей центра области, также подключено 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Восстановили электричество и в селах Барановка, Казачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 человек.

— К газу подключены 2500 человек в Дергачах, а также 1030 абонентов в селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Казачок, Перовское и Лютовка. В Чугуеве починили водопровод, чтобы у людей была хотя бы холодная вода в своих квартирах, – добавляет заместитель руководителя ОП.

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Также он рассказал о восстановлении инфраструктуры и в Киевской области, где только за минувшие сутки восстановили электричество в 15 населенных пунктах.

— В Ирпене на 96% возобновлено газоснабжение, а еще два месяца назад здесь были жестокие бои, – отметил Тимошенко.

Он дополнительно напомнил, что в апреле правительство выделило громадам Житомирской области 100 млн грн. на восстановление инфраструктуры в наиболее пострадавших от войны районах. Эти средства пойдут на ремонт инженерных сетей, ликвидацию последствий разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ремонт дорог и многое другое.

Также, по его словам, в Нежинском районе Черниговщины на дороге Р-67 устроен временный проезд вместо разрушенного. Параллельно с тем на территории области идет восстановление электросети, водоканала, больниц и детских садов.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделено 1 миллиард гривен.