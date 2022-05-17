Россияне в очередной раз обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области, выпустив по нему ночью 17 мая две ракеты.

Ремонтные работы потребуют длительного времени, но пока они невозможны, как и эксплуатация моста.

Об этом сообщили в ОК Юг.

Напоминаем, прошлый ракетный удар состоялся 10 мая. До этого РФ попала в этот мост 26 и 27 апреля, а также 2 мая.

По данным ОК Юг, 16 мая россияне также пытались попасть в неработающий мост через Днестровский лиман, однако попали в дома мирных жителей.