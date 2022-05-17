Подрыв Северо-Крымского канала: заместителю командующего ЧФ РФ и командиру сообщено о подозрении
Заместителю командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению и командиру 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа сообщено о подозрении нарушения законов и правил войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора Украины.
— В конце февраля 2022 года, после вторжения РФ на территорию Украины, подозреваемые руководили подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области. Повреждение гидросооружения нанесло значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде, — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что заместитель командующего ЧФ руководил действиями захватчиков на канале, который относится к критической инфраструктуре, а командир бригады непосредственно руководил солдатами, которые взорвали канал в нескольких местах.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Херсонской области.
Напоминаем, 26 февраля оккупанты взорвали бетонную дамбу в Скадовском районе Херсонской области и начали расчистку Северо-Крымского канала для возобновления подачи воды в Крым.