Подрыв Северо-Крымского канала: заместителю командующего ЧФ РФ и командиру сообщено о подозрении

Май, 17 в 17:23

Заместителю командующего Черноморского флота РФ по материально-техническому обеспечению и командиру 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа сообщено о подозрении нарушения законов и правил войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

— В конце февраля 2022 года, после вторжения РФ на территорию Украины, подозреваемые руководили подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области. Повреждение гидросооружения нанесло значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде, — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что заместитель командующего ЧФ руководил действиями захватчиков на канале, который относится к критической инфраструктуре, а командир бригады непосредственно руководил солдатами, которые взорвали канал в нескольких местах.

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Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Херсонской области.

Напоминаем, 26 февраля оккупанты взорвали бетонную дамбу в Скадовском районе Херсонской области и начали расчистку Северо-Крымского канала для возобновления подачи воды в Крым.