Ракетные обстрелы со стороны РФ продолжатся, но будут иметь иной характер — военный эксперт

Май, 17 в 20:19

У России есть ресурс, чтобы временно удерживать тот или иной плацдарм, а что касается войны на истощение, то она касается именно истощения оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, у России есть ресурс на удержание временно оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Именно временно, потому что удерживать их долго ресурса недостаточно.

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— Если говорить о Херсонской области, то там сосредоточено 17 БТГ. Этого недостаточно, чтобы вести наступление в направлении Николаевской области или еще дальше, если говорить об Одессе. Но этого ресурса достаточно для удержания Херсона. В идеале это должно быть 30–40 БТГ. Но нынешний ресурс они могут использовать еще несколько месяцев, — отметил Коваленко.

Он добавил, что Украина имеет отличительную стратегию, ведь не бросает своих воинов “в мясорубку, как это делают россияне, например, с форсированием Северского Донца”.

— Используем тактику оборонных действий и контрнаступление только тогда, когда будет истощен тот или иной плацдарм и направление. То есть война на истощение – это не какие-то боевые действия, которые продолжаются часы или дни, война на истощение – это война на месяцы. Но на истощение именно оккупантов.

По словам Коваленко, в феврале, в начале полномасштабного вторжения, россияне осуществляли в сутки более 100 ракетных пусков. Сейчас за 24 часа они производят 10-15 пусков.

– Это уже совсем другие ракеты. Это уже не Калибры, не Искандеры 9М723 и 9М728 и даже не ракеты К101. Это все больше ракеты К59, П800, и они уже довольно редкие. Это К22 – старые советские образцы. Мы видим, что современные ракеты, которые они успели сделать за 10-20 лет пика модернизации российской армии, уже дефицитны.

Он отметил, что ракетные обстрелы Украины со стороны РФ продолжатся, но будут носить другой характер. Тем более что старые ракеты имеют низкую точность, которая вносит определенные коррективы.