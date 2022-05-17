Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 83 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>423 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина / Общество

В Харьковской области запретили продажу крепкого алкоголя до конца военного положения

Марта Бондаренко, редактор ленты
пляшки з вином

В Харьковской области начал действовать запрет на продажу крепких алкогольных напитков до конца военного положения.

Об этом идет речь в приказе Харьковской областной военной администрации.

Запретить на территории Харьковской области до прекращения или отмены военного положения торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, за исключением лекарственных или дезинфицирующих средств, отмечается в приказе.

Однако запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков с 9.00 до 15.00. В заведениях общественного питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21.00.

Полностью продажи алкоголя запрещены военнослужащим Вооруженных сил, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам — люди в форме, имеющие оружие и спецсредства.

Читайте
С 13 апреля в Ровенской области разрешили продавать алкоголь

Приказ вступил в силу с 17 мая.

Сейчас смотрят

Напомним, что в Киеве продлили время продажи алкоголя в барах и ресторанах с 11.00 до 22.00. В Одесской области разрешили продажу всех видов алкогольных напитков с 9:00 до 18:00.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об административной ответственности за нарушение комендантского часа и продажу алкоголя.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Unsplash

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка