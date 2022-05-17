В Харьковской области начал действовать запрет на продажу крепких алкогольных напитков до конца военного положения.

Об этом идет речь в приказе Харьковской областной военной администрации.

Запретить на территории Харьковской области до прекращения или отмены военного положения торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, за исключением лекарственных или дезинфицирующих средств, отмечается в приказе.

Однако запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков с 9.00 до 15.00. В заведениях общественного питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21.00.

Полностью продажи алкоголя запрещены военнослужащим Вооруженных сил, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам — люди в форме, имеющие оружие и спецсредства.

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Приказ вступил в силу с 17 мая.

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Напомним, что в Киеве продлили время продажи алкоголя в барах и ресторанах с 11.00 до 22.00. В Одесской области разрешили продажу всех видов алкогольных напитков с 9:00 до 18:00.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об административной ответственности за нарушение комендантского часа и продажу алкоголя.