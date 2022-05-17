В “лучших” традициях: РФ показательно наказывает командиров оккупантов за поражения в Украине

Российско-оккупационным войскам не удалось выполнить ни одну стратегическую задачу, о которой пафосно объявил президент страны-агрессора Владимир Путин в речи 23 февраля перед полномасштабным вторжением в Украину. Он собирался захватить Киев и другие украинские города быстро и без потерь.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений.

— “Непобедимая и легендарная” армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников, трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества, — отметили в Министерстве обороны Украины.

В частности, за потерю гордости Черноморского флота России – ракетного крейсера Москва, был отстранен от должности и арестован командующий российским ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия начались против его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука. РФ отстранила от должности руководителя шестой армии Вооруженных сил РФ Владислава Ершова и других за огромные потери военной техники и вооружения.

В Минобороны Украины считают, что эти показательные наказания способствуют распространению среди российских солдат недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению, отметили в Минобороны.