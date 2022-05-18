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Факты / Украина / Общество

Будет две дополнительные сессии для сдачи мультипредметного теста – ОП

Валентина Летяк, редактор ленты
Вступна кампанія

Участники национального мультипредметного теста (НМТ), которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии, смогут подать заявки на участие в дополнительной или специальной сессиях тестирования.

Об особенностях проведения тестирования выпускников рассказал на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров.

– Выпускники активно готовятся к НМТ – альтернативе ВНО в условиях военного положения. Уже утвержден календарный план организации и проведение тестирования. Оно пройдет в три сессии: основная – с 18 июля по 10 августа, дополнительная – с 16 по 20 августа и специальная – с 12 по 16 сентября, – отметил он.

По его словам, Минобразования вместе с ОГВА утвердили перечень населенных пунктов, в которых будет сформирована сеть временных экзаменационных центров.

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– Это города, где провести тестирование позволяет ситуация с безопасностью. Предварительно запланировано, что НМТ пройдет в 20 городах Украины и Киеве. К сожалению, сегодня невозможно планировать проведение тестирования в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и АР Крым. Из соображений безопасности названия населенных пунктов не обнародуются, – сказал Днепров.

Чиновник сообщил, что участники тестирования с 20 мая по 7 июня включительно на своих информационных страницах смогут подтвердить свое желание принять участие в НМТ и выбрать из перечня самый удобный для себя населенный пункт.

– Участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии, смогут подать заявки на участие в дополнительной или специальной сессиях тестирования, – подытожил он.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) будет длиться 90 минут и включать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины. В этом году он заменит внешнее независимое оценивание (ВНО).

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Фото: УЦОЯО

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