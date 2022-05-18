Эвакуация из Азовстали и речь Зеленского на фестивале в Каннах: что происходит на 84-й день войны (онлайн)

Продолжается эвакуация мариупольских защитников из Азовстали. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики. Также президент отметил, что к миссии привлечены международные посредники.

Также Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля. Он отметил роль кино в борьбе за свободу.

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне производят принудительную мобилизацию.

В СМИ опубликовали план Еврокомиссии по послевоенному восстановлению Украины. Документ регламентирует не только помощь Украине, но и условия ее предоставления. Речь идет о борьбе с коррупцией и введении реформ.