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Факты / Украина / Общество
Евгения Шапоренко |
Эвакуация из Азовстали и речь Зеленского на фестивале в Каннах: что происходит на 84-й день войны (онлайн)

Эвакуация из Азовстали и речь Зеленского на фестивале в Каннах: что происходит на 84-й день войны (онлайн)

Продолжается эвакуация мариупольских защитников из Азовстали. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики. Также президент отметил, что к миссии привлечены международные посредники.

Также Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля. Он отметил роль кино в борьбе за свободу.

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне производят принудительную мобилизацию.

В СМИ опубликовали план Еврокомиссии по послевоенному восстановлению Украины. Документ регламентирует не только помощь Украине, но и условия ее предоставления. Речь идет о борьбе с коррупцией и введении реформ.

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00:57 - 18 мая

Эвакуационной миссией Мариупольского гарнизона с завода Азовсталь занимаются самые влиятельные международные посредники.

– Эвакуационная миссия продолжается, ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники, — сообщил Зеленский.

 

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