Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Линия Маннергейма: как Запорожье укрепляет свои позиции

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Тероборона

Защитники Запорожья создали вокруг города линию Маннергейма. Украинские военные окружили его тремя надежными кругами обороны по всем законам военной науки.

В мирных полях Запорожья виднеются новые опорные пункты, которые способны выдержать удар 152-мм гаубицы. Офицеры убеждены, что бойцы будут довольны.

В военных учебниках это называется эшелонированная оборона, то есть специальное укрепление вокруг города, которое поможет защитить Запорожье от оккупантов.

Сейчас смотрят

— По нашим расчетам — это пояс безопасности Запорожья. Один из элементов линии Маннергейма, — говорит военный.

Возводить фортификации начали еще в марте. По словам военных, успели укрепить позиции благодаря героизму защитников на Востоке.

— Это все мы способны были построить заранее, потому что всю основную тяжесть войны приняли на себя ребята, которые воюют сейчас на Донбассе и в Мариуполе, — говорит спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

По словам председателя Запорожской ОГА Александра Старуха, линия разграничения, которой оккупанты достигли до 5-7 марта, пока остается неизменной.

Читайте
Россияне пытаются закрепиться в Запорожской области: Старух о ситуации в регионе

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка