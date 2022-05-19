Май, 18 в 23:11

Жили в укрытии спортивного зала, пили кровавую воду из источника и питались тем, что удавалось найти.

Евгений Тузов – тренер, который мобилизовал все свои силы, и вместе с другими жителями Мариуполя пытался выжить в нечеловеческих условиях. Евгению с семьей удалось выехать из Мариуполя, однако мужчина на этом не остановился.

В мирном Днепре организовал шелтер для вынужденно перемещенных лиц. Вместе с другими волонтерами Евгений развозит гуманитарную помощь и эвакуирует людей из опасных районов страны.

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— Мы до конца не понимали, что нас ждет. Люди верили до последнего, что все пройдет мимо, но нет, — констатирует Евгений.

До 24 февраля он занимался любимым делом — тренировал спортсменов. Однако менее чем за две недели Евгений вместе с сотнями мирных жителей Мариуполя оказался в укрытии того же спортзала.

— Мы все были дома в тот день, слышали далекие взрывы. Сразу поняли, что нужно оборудовать подвалы, ведь наибольшее поражение идет от артиллерии и осколков, подвалы спасали. Но начались авиаудары. И тут мы оказались в ловушке. Начался период выживания. Например, сначала, чтобы работал генератор, мы сбрасывались бензином — с каждого по два литра. Этого хватало для непрерывной работы генераторов. Мы ждали зеленых коридоров, но, когда начала появляться информация, что одни не доехали, а других расстреляли — люди начали понимать, что кольцо боевых действий замыкается, — рассказывает мужчина.

Евгений вспоминает, что ситуация была критической. Прежде всего необходимо было держать дисциплину и не допустить паники среди людей.

— Когда кольцо стало сужаться, в подвалы приходило все больше и больше людей, мы старались все распределять между собой. Продуктов питания не хватало. Более того, из окрестных домов тоже приходили люди, мы организовали место приготовления пищи и пилили зеленые деревья, чтобы позавтракать. Наши “кошевары” Ваня и Вася готовили, я помню их лица, они даже под обстрелами просто садились и продолжали готовить. У нас было очень много маленьких детей, которым были нужны смеси, у многих женщин пропало молоко. Многие мужчины привозили в хранилища своих жен и детей, — вспоминает Евгений.

Евгений также рассказал, как мужчины ходили в ближайшие аптеки, чтобы взять еды детям и необходимые медикаменты.

— Я могу понять тех мужчин, которые “вскрывали” аптеки. Мы даже писали на листочках, что именно взяли, и указывали номер телефона, чтобы потом за все заплатить. Ребенок стоит голодный. Как быть в этой ситуации? — задается вопросом мужчина.

Евгений рассказывает и об ужасных картинах. Мужчина вспоминает, как видел собак, которые ели куски трупов на дорогах.

— Я видел, как бродячие собаки, такие тощие, ели куски трупов, которые просто не успели убрать. Когда началась активная фаза, у нас не было возможности подносить цистерны с водой. Была машина, мы засовывали в нее цистерну и ехали на родничок – приехали, набрали воды. Но через несколько дней начались еще большие обстрелы. Приезжает водитель и видит, что там все уже лежат – прилетела мина. В колодец начинает течь кровь. Он оттягивает тело от колодца и набирает воду. Мы ее кипятили и готовили еду, — признается Евгений.

Сейчас мужчина вместе с родными — в мирном Днепре. И здесь вместе с командой делает все возможное для нашей победы.

Люди пили кровавую воду, а собаки ели трупы: рассказ мужчины, который спасся из Мариуполя / 4 фотографии

Они создали шелтер для тех, кто так же, как и он, вынуждены были покинуть свои дома. Сейчас Евгений развозит адресную помощь и эвакуирует людей из опасных районов Украины.

— Я догадываюсь, каков масштаб потерь в Мариуполе. Я знаю о потерях в Буче и Ирпене, но, если люди узнают хотя бы о 50% потерь в Мариуполе, то у людей, которые плакали над Бучей, случится припадок. И это я говорю не потому, что я из Мариуполя, — отмечает мужчина.

Фото: Денис Синегин