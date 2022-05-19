На Харьковщине ВСУ уничтожили российский истребитель Су-24

Под Купянском в Харьковской области украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает офицер отдельной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

— Только что под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо, — написал Кочевенко.