На Харьковщине ВСУ уничтожили российский истребитель Су-24
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Под Купянском в Харьковской области украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает офицер отдельной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
— Только что под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо, — написал Кочевенко.
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