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Факты / Украина / Общество

На Харьковщине ВСУ уничтожили российский истребитель Су-24

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Требует проверки
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

Под Купянском в Харьковской области украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает офицер отдельной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

— Только что под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо, — написал Кочевенко.

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