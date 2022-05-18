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Факты / Украина / Общество

Оккупанты распространяют фейки, что ВСУ “переодеваются в форму армии РФ”

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російські окупанти
Фото: Getty Images

В российских пабликах наблюдается массовое распространение фейков о якобы подготовке “провокации ВСУ” в Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Сообщают, что в городе Константиновка (неоккупированная территория Донецкой области, — Ред.) зашли 16-19 военных ВСУ, которые переодеваются в форму россиян и готовят убийство гражданских, — рассказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что эта информация и ее поддержка “свидетельствуют об очередной попытке обелить запланированные действия диверсионных групп, направленных против гражданского населения”.

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Он призвал жителей области быть внимательными и бдительными, а также сообщать о возможных вредных действиях врага или подозрительных лицах.

Накануне Андрющенко сообщал, что для устрашения и подавления сопротивления Мариуполь планируют отдать кадыровцам.

По его словам, в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, который является куратором оккупации Мариуполя с 2014 года, а также Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева, которые, по сути, являются частью политической власти Чечни.

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Источник: Петр Андрющенко

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