Оккупанты распространяют фейки, что ВСУ “переодеваются в форму армии РФ”
В российских пабликах наблюдается массовое распространение фейков о якобы подготовке “провокации ВСУ” в Донецкой области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Сообщают, что в городе Константиновка (неоккупированная территория Донецкой области, — Ред.) зашли 16-19 военных ВСУ, которые переодеваются в форму россиян и готовят убийство гражданских, — рассказал Андрющенко.
Он подчеркнул, что эта информация и ее поддержка “свидетельствуют об очередной попытке обелить запланированные действия диверсионных групп, направленных против гражданского населения”.
Он призвал жителей области быть внимательными и бдительными, а также сообщать о возможных вредных действиях врага или подозрительных лицах.
Накануне Андрющенко сообщал, что для устрашения и подавления сопротивления Мариуполь планируют отдать кадыровцам.
По его словам, в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, который является куратором оккупации Мариуполя с 2014 года, а также Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева, которые, по сути, являются частью политической власти Чечни.
Источник: Петр Андрющенко