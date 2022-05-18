Россияне пытаются закрепиться в Запорожской области: Старух о ситуации в регионе

Май, 18 в 18:33

Россияне периодически пытаются контрнаступать в Запорожской области. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Александр Старух журналисту ICTV Павлу Васильеву.

Он отметил, что в глубине фронта оккупанты создают довольно мощную линию укреплений.

— Город Орехов на линии соприкосновения уже с марта под оккупацией, а Гуляйполе оказывает сопротивление. В принципе картина не изменилась. Если в марте-апреле они пытались проломить оборону Гуляйполя, выйти на Покровское Днепропетровской области, то когда планы стали безуспешными, они перекинули удар. Основные силы сейчас перенесены на Донецкий и Луганский участки, — заявил Старух.

Председатель ОВА отметил, что россияне везде пытаются создать свою псевдовласть и взять под контроль ситуацию в общинах.

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— Оккупанты пытаются с помощью коллаборантов и других террористических мер поставить действия власти под контроль, — считает Старух.

По словам председателя Запорожской ОВА, оккупанты периодически наносят ракетные удары по области:

— Почти три месяца Запорожская область воюет и работает, соответственно, ребята удерживают рубежи, которые занимают оккупанты. Продвижения врага нет. Концентрацию какой-то большой силы мы тоже не видим. Основные бои идут в Харьковской и Луганской областях.

Старух добавил, если враг прорвет восточную часть, то угроза для Запорожья, Днепра, Кривого Рога возрастет достаточно сильно. По его словам, пока не наблюдается большая угроза для Запорожской области.

— По крайней мере, концентрации сил и средств противника в таком объеме, чтобы достичь успеха, нет, — отметил он.

Старух также вспомнил и Мариуполь, который принял на себя главный удар. Именно благодаря защитникам города Запорожская область имела больше времени для укрепления своих позиций.