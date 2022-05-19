В Дії снова доступна обновленная услуга для ВПЛ
В приложение Дія вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц.
Команда Дії завершила технические обновления услуги согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Теперь украинцы снова могут оформить ВПЛ и социальные выплаты онлайн.
— Услуга доступна для граждан, которые переместились с территории общин, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации, — говорится в сообщении.
Команда Дії также сообщает, что Минсоцполитики начислит средства всем, кто ранее получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту.
Сейчас смотрят
Срок их зачисления зависит от того, когда Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в банк получателя.