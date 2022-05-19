В Дії снова доступна обновленная услуга для ВПЛ

Май, 18 в 22:43

В приложение Дія вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц.

Команда Дії завершила технические обновления услуги согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Теперь украинцы снова могут оформить ВПЛ и социальные выплаты онлайн.

— Услуга доступна для граждан, которые переместились с территории общин, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации, — говорится в сообщении.

Команда Дії также сообщает, что Минсоцполитики начислит средства всем, кто ранее получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту.

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Срок их зачисления зависит от того, когда Сбербанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в банк получателя.