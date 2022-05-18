Украина готовится к деоккупации и последующей реинтеграции Крыма — Ташева

Май, 18 в 16:59

Украина работает над деоккупацией и последующей реинтеграцией Крымского полуострова. Для этого осуществляют ряд действий, включающих вопросы люстрации, ответственности за коллаборационизм и амнистию.

Стратегия деоккупации и реинтеграции, введенная в действие указом президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году, остается актуальной. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

— Государство готовится к деоккупации, последующей реинтеграции Крыма и других оккупированных территорий. Люди, живущие даже несколько месяцев в условиях оккупации, уже сейчас ощутили на себе последствия, которые несет режим оккупационной администрации, — убеждена она.

В первую очередь необходимо провести в Крыму люстрацию, привлечение к ответственности за коллаборационную деятельность и пособничество, считает представитель президента Украины в Крыму. Она подчеркнула, что ответственность будут нести только военные преступники, нарушающие права человека.

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– Большинство населения, проживающего на временно оккупированной территории, не будет нести ответственность за то, что они проживали в оккупации, продолжали работать, – объяснила Тамила Ташева.

Источник: UATV