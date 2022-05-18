Украинские защитники сбили российский военный самолет: опубликовано видео

Май, 18 в 15:10

Украинскому подразделению противовоздушной обороны удалось убить российский военный самолет. Видеозапись ликвидации вражеского самолета обнародовали украинские бойцы, которые каждый день защищают мирных жителей от полномасштабной вооруженной российской агрессии.

По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, входящего в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, российский военный самолет сбит 18 мая.

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В Генеральном штабе ВСУ подсчитали ориентировочные общие потери российской армии в войне против Украины. По последней официальной информации, украинские военные ликвидировали около 28 300 российских солдат.

Россия потеряла более 1,2 тыс. вражеских танков, 202 самолета, 3 043 боевые бронированные машины, 586 артиллерийских систем, 102 крылатые ракеты, 13 кораблей или катеров, 2 137 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

По данным ВСУ, за прошедшие сутки наибольшие потери Российской Федерации наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях. Кроме того, российские диверсионно-разведывательные группы пытаются пересечь государственную границу Украины в районе Сумской области.