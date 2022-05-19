Война вряд ли закончится к осени — Арестович

Май, 18 в 23:51

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что к осени война с Россией вряд ли закончится. Поэтому президент предсказал продление военного положения на 90 дней — до конца лета.

По словам Арестовича, каждый раз продолжать военное положение на 30 дней – это давать украинцам ложные надежды.

— Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится, – заявил Арестович.

Советник председателя ОП уверен, что с обществом во время войны необходимо вести честную коммуникацию.

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Арестович добавил, что военное положение можно отменить в любой момент. Зато его могут сохранить на отдельных участках и после победы в войне.

Советник ОП объяснил, все потому, что после войны стартует восстановление страны, одной из главных задач этого процесса является разминирование. Арестович отметил, что неразорвавшихся боеприпасов очень много.