Война вряд ли закончится к осени — Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что к осени война с Россией вряд ли закончится. Поэтому президент предсказал продление военного положения на 90 дней — до конца лета.
По словам Арестовича, каждый раз продолжать военное положение на 30 дней – это давать украинцам ложные надежды.
— Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится, – заявил Арестович.
Советник председателя ОП уверен, что с обществом во время войны необходимо вести честную коммуникацию.
Арестович добавил, что военное положение можно отменить в любой момент. Зато его могут сохранить на отдельных участках и после победы в войне.
Советник ОП объяснил, все потому, что после войны стартует восстановление страны, одной из главных задач этого процесса является разминирование. Арестович отметил, что неразорвавшихся боеприпасов очень много.
— По мировому закону, день войны — это три дня разминирования. Это будет еще годами продолжаться. И даже после победы будет сохраняться определенная опасность, части будут охранять государственную границу, не все военные сразу вернутся в пункты постоянной дислокации, – отметил советник председателя ОП.