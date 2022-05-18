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Факты / Украина / Общество

ВСУ уничтожили пункт бригады морской пехоты РФ: три офицера убиты, еще 14 получили ранения

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Війна в Україні

Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В результате артудара было ликвидировано трех офицеров командного состава российской армии, еще 14 получили ранения.

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Среди серьезно пострадавших:

  • врио командира 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Ян Суханов — тяжело ранен;
  • врио командира 382-го отдельного батальона морской пехоты майор Леонид Смирнов — тяжело ранен;
  • начальник связи 810-й отдельной бригады морской пехоты капитан Андрей Бушмина — тяжело ранен;
  • командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков — тяжело ранен;
  • командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ерша — тяжело ранен (оторванна рука).
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