ВСУ уничтожили пункт бригады морской пехоты РФ: три офицера убиты, еще 14 получили ранения
Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
В результате артудара было ликвидировано трех офицеров командного состава российской армии, еще 14 получили ранения.
Сейчас смотрят
Среди серьезно пострадавших:
- врио командира 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Ян Суханов — тяжело ранен;
- врио командира 382-го отдельного батальона морской пехоты майор Леонид Смирнов — тяжело ранен;
- начальник связи 810-й отдельной бригады морской пехоты капитан Андрей Бушмина — тяжело ранен;
- командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков — тяжело ранен;
- командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ерша — тяжело ранен (оторванна рука).