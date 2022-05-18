Май, 18 в 16:54

ВСУ уничтожили пункт бригады морской пехоты РФ: три офицера убиты, еще 14 получили ранения

Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. В результате артудара было ликвидировано трех офицеров командного состава российской армии, еще 14 получили ранения. Сейчас смотрят Среди серьезно пострадавших: врио командира 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Ян Суханов — тяжело ранен;

врио командира 382-го отдельного батальона морской пехоты майор Леонид Смирнов — тяжело ранен;

начальник связи 810-й отдельной бригады морской пехоты капитан Андрей Бушмина — тяжело ранен;

командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков — тяжело ранен;

командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ерша — тяжело ранен (оторванна рука). Читайте Ракетные удары по Югу Украины и эвакуация из Азовстали: что происходит на 84-й день войны (онлайн)

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