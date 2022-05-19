Государство больше не регулирует цены на горючее: каких цен ждать и альтернативы

Май, 19 в 19:57

Кабинет министров решил отказаться от государственного регулирования цен на горючее. Факты ICTV рассказывают, что это значит, повысится ли цена на разные виды горючего и исчезнут ли очереди на заправках.

Суть проблемы

Среди многих людей был распространен стереотип о том, что на АЗК нет горючего из-за того, что государство регулирует цены на горючее. Напомним, госрегулирование было введено в прошлом году именно потому, что государство подозревало часть крупных трейдеров в необоснованном завышении цен.

Суть госрегулирования состоит в том, что государство устанавливает верхнюю планку цен. Выше ставить – нельзя. Государство пыталось учитывать и расходы заправок, и цену горючего, и маржу, то есть наценку, трейдеров – чтобы те тоже имели прибыль. И все хорошо работало до войны. Однако в ходе активных боевых действий возникли проблемы.

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Бензин по заправкам исчез в конце апреля, и многие люди думают, что это связано именно с тем, что из-за высоких логистических затрат, рисков, высокого курса доллара, а значит – более высокой стоимости самого продукта, сетям АЗК невыгодно торговать бензином – поэтому они его держат. А теперь госрегулирование отменили, цены увеличатся, торговать станет выгодно.

— Было две проблемы. Первая – не хватает бензовозов, вторая – владельцы АЗС не хотят торговать в убыток. Вот сейчас и увидим, какая проблема была больше. Мне все-таки кажется, что вторая. У меня есть большое подозрение, что горючее появится на АЗС завтра или буквально сегодня, потому что мы все знаем, что были топливные талоны, мы знали, что военных заправляют, полицейских заправляют, знакомых заправляют, то есть горючее было, вопрос сколько, — считает автожурналист Рауль Чилачава.

Отчасти – это правда. Некоторые партии горючего реализовывались через оптовых поставщиков на серых или просто несетевых малых АЗК, ставивших цены и по 60, и по 70, и по 100 грн за литр.

Но отчасти. Потому что природа дефицита – действительно нерыночная. Проблема в том, что в Украину поступает от силы 10% того, что мы получали до войны.

Мы не можем заново запустить Кременчугский и Шебелинский НПЗ, дававшие нам 40% бензина. У нас нет поставок из Беларуси, России и Литвы (через Беларусь), которые давали нам более 50% поставок. ЕС не может нарастить производство так, чтобы насытить бензином еще одну страну размером с Польшу. А наши бензовозы в большинстве своем не соответствуют евростандарту, поэтому ехать в ЕС за горючим не могут.

Поэтому для преодоления кризиса нужна переориентация логистики на ЕС, модернизация нашей техники, переориентация европейских заводов, определенная адаптация цены, учитывая себестоимость готового продукта в ЕС (рукой рынка или государством, не так важно), и на это нужно время.

Независимо от того, будет госрегулирование или нет, бензин не появится сам по себе из-за соотношения цены/спроса. По крайней мере, сразу. Ибо механизм его пропажи – нерыночный, к сожалению.

— Эти процессы связаны в некоторой степени. Да, госрегулирование вредило и усложняло проблему. Но появится ли сразу бензин? Нет, не появится. Мы влияем на спрос. Дефицит бензина у нас почему – потому что мало предложение, мало поставок, и большой спрос. Вот рост цен должен повлиять на спрос, снизить его. Ну и дать возможность компаниям завозить более активно топливо. Но решит ли это проблему? У нас есть серьезный логистический дефицит и есть дефицит топлива в Европе. Мы тянем его из Польши, а Польша тоже дефицитная. У нас не появится много бензина, особенно в мае, когда совпадают и потребности армии, и потребности общества, и нужды сельского хозяйства. Госрегулирование ситуацию несколько облегчит, но не решит проблему, это не пилюля, – говорит финансовый эксперт Сергей Фурса.

Какой будет цена?

Теперь возникает вопрос – какой же будет цена на АЗК. Очевидно, цены будут расти. Но до какого уровня? Министр экономики Свириденко говорила, что государство договорилось с АЗК о цене на 95-й бензин на уровне 52 грн/литр, а на дизель – на уровне 58 грн/литр.

И вот непонятно, что значит это. Какая все-таки позиция у государства? Госрегулирование отменено или нет? Потому что из этой фразы следует, что де-юре — да, а вот де-факто… Тем более что и до этого государство не очень-то следило за госрегулированием. О чем свидетельствует то же большое количество заправок с ценами по 70 грн.

— И что, кого наказали? Кого закрыли? Где гарантия, что сейчас не будет точно так же. Кто-то сможет проконтролировать выполнение таких договоренностей, если и во время госрегулирования государство свои рычаги не слишком применяло, — говорит эксперт по топливному рынку Сергей Куюн.

Он утверждает – цена на заправках может быть очень разной. Все ведь по-разному покупают топливо. Большие сети сами заключают договоры за границей, и там цена будет ниже. Возможно, они и удержат 52 грн за бензин и 58 грн за дизель, о которых договариваются.

— Но маленькие сети или даже одиночные заправки не покупают топливо большими партиями за рубежом, они даже могут не знать английский язык, чтобы работать с брокерами и поставщиками. Они покупают на оптовом рынке, у оптовиков, которые завозят из-за границы, а там есть наценка. Оптовое горючее – всегда будет дороже в розницу, чем в больших сетях АЗК. Оптовая цена на дизель в Украине уже стоит на уровне 60, как можно продавать по 58? Вот будут небольшие сети ставить 65, например, – прогнозирует эксперт.

Когда насытится рынок?

Идея отмены госрегулирования проста – она должна активизировать два фактора, которые снизят дефицит, хотя и не ликвидируют его. Во-первых, АЗК будут продавать больше бензина, меньше будут держать, потому что станет выгоднее продавать. Во-вторых, под влиянием более высокой цены люди будут меньше покупать, а кто-то вообще откажется от очередной заправки. И это уменьшит очереди. Но есть одно но.

На нестабильном рынке рыночные законы могут работать со скрипом. И рост цены может только усилить ажиотаж – когда люди будут заливаться “пока еще дороже не стало”. То же произойдет, когда европейский бензин все-таки до нас доедет. Люди, которые раньше не могли стоять в очереди по тем или иным причинам, начнут активнее его покупать. Эксперты считают, что на то, чтобы рынок насытился и успокоился, нужно значительное время. Возможно, месяц, но через несколько недель мы должны почувствовать облегчение. Тем более что некоторые симптомы этого есть.

Во-первых, уже во всех регионах страны появился автомобильный газ. Да, на него нужно тоже иногда постоять в очереди, но эти очереди значительно меньше, чем за бензином, он на большинстве заправок. Следовательно, многие люди, которые ездили с начала войны на бензине, снова перейдут на него, и это снизит спрос на бензин.

Во-вторых, многие уже начали искать альтернативу автомобилю. Ходить пешком, ездить на велосипеде, во многих городах заработал общественный транспорт – конечно, не так, как работал до войны, но тем не менее им уже можно пользоваться.

Альтернатива. Электрокары завоюют все?

Среди других альтернатив называют электрические автомобили. Они не привязаны к горючему, да и точно дешевле в заправке. И экологически чище. Да и растаможка их – нулевая. В конце концов – это будущее. Казалось бы, украинцы должны были извлечь урок из дефицита, и начать уже после войны активно скупать электрические автомобили. Но все не так просто, говорит глава Ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко.

— Знаете анекдот о слоне? Слон может съесть банан? Может. А ведро? Может. А вагон? Может, но кто же ему даст! — шутит он.

Суть шутки (хотя это не шутка) в том, что в Украину банально не доедет большое количество электрокаров, которое должно удовлетворить спрос.

— Немецкие и французские производители электрокаров заинтересованы продавать электрокары в первую очередь во Франции и Германии, потому что они получают бонусы за декарбонизацию и электрификацию, и они будут поставлять большой процент электрокаров именно в те страны, где они производятся, и небольшой процент электрокаров куда-то еще. Кроме того, в ЕС приняты законы о том, что через несколько лет будут запрещены продажи дизельных, а затем и бензиновых авто. Поэтому это стимулирует спрос на электрокары, потому что зачем сейчас человеку покупать дизельный автомобиль, который он через 5-6 лет не будет знать куда девать…, — говорит он.

Что касается украинских дилеров, то они тоже будут заинтересованы не в дорогих электрокарах, а в более простых и более дешевых авто, которые украинцы смогут после войны себе позволить. Поэтому автоимпортерам тоже нужно хоть как-то заработать после войны, чтобы возродить бизнес. И эти более дешевые авто вряд ли будут электрические.

— Многие украинские дилеры отдали свои автомобили, даже бесплатно, даже проплаченные клиентами, на нужды армии. А теперь запасов финансовых нет, и нужно как-то автомобили закупать, чтобы продавать людям, – говорит Назаренко.

Что делать?

Рынок стабилизируется в ближайший месяц-полтора. Но придется смириться с тем, что цена на бензин и дизель, равно как и газ, станет вдвое выше, чем в довоенное время. Да, это больно. Впрочем, и в этой бочке дегтя есть ложка меда.

Пусть так жестко, но у нас происходит переориентация с российско-белорусского на европейское направление. Это похоже на шоковую терапию. Что в такой ситуации может делать каждый из нас? В условиях дефицита не усугублять этот дефицит и ажиотаж. То есть – потреблять меньше топлива. Не набивать в гараж по 10 канистр с бензином, не тратить даром, не кататься бездумно, ездить только настолько, насколько необходимо. Уменьшить потребление.

Потому что повышенное потребление – это дефицит в условиях госрегулирования, или рост цен – если госрегулирования нет. Поэтому нужно лишь немного больше ответственности в трудные времена.