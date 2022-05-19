Май, 19 в 16:36

Украинцы, которые, спасаясь от войны, оказались за рубежом, подвергаются серьезным рискам, присущим массовым миграционным процессам. В частности, речь идет о торговле людьми и вовлечении в преступную деятельность.

Об этом сегодня, 19 мая, во время международной конференции “Солидарность ЕС с Украиной: защита убегающих от войны людей”, сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Так, согласно последним данным, более 6 млн 200 тысяч украинцев предприняли попытки спастись от войны, а более 5 млн по этой причине переехали в страны ЕС.

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Наибольшее количество людей, более 3,3 млн, переехало в Польшу, и по меньшей мере половина из них там и остается. Более 1,2 млн граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС.

— Это достаточно серьезная нагрузка на европейские страны. К примеру, только в Чехии украинцы получили 344 тыс. виз для временного проживания. Эта цифра соразмерна трем процентам населения Чешской Республики, — отметила заместитель министра.

Сообщается, что Министерство внутренних дел в сотрудничестве с европейскими институтами постоянно проводит анализ и отслеживает тенденции преступлений, связанных с торговлей людьми.

Особенно это касается незащищенных слоев населения: людей с инвалидностью, ветеранов войны, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, пожилых людей и пенсионеров.

Мэри Акопян подчеркнула, что граждане Украины, вынужденные покинуть страну в результате полномасштабного российского вторжения, также сталкиваются с риском стать жертвами торговли людьми. Высока и вероятность втягивания вынужденных переселенцев в преступную деятельность или трудовую эксплуатацию.