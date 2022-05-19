Национальный банк перечислил на помощь армии 16,5 млрд грн

Май, 19 в 14:19

Национальный банк перечислил финансовую помощь украинской армии в общем размере 16,5 млрд грн. На специальном счете Нацбанка в поддержку Вооруженных сил Украины осталось более 274,5 млн грн.

В частности, средства со специального счета от граждан Украины, предприятий и международного сообщества перечислили на нужды:

Национальной гвардии Украины – всего 950 млн;

Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн;

Министерства обороны Украины – всего 12 960 млн грн;

Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн.

Всего после открытия спецсчета Нацбанка в поддержку ВСУ на него было перечислено более 16,8 млрд грн в эквиваленте.

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В частности, почти 5,2 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства присылали граждане и предприятия в Украине, международное сообщество (в частности, деньги поступали из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и других стран мира).

Для помощи украинской армии перечислить средства можно как по официальным реквизитам UA843000010000000047330992708, так и с помощью платежной карты.