РФ работает по шаблону: Кремль пытается переложить ответственность за убийства в Украине

Май, 19 в 12:31

Страна-агрессор Российская Федерация планирует дискредитировать Украину на международном уровне при помощи распространения фейков и враждебной пропаганды. Минобороны РФ сообщило о провокациях в Донецкой области по “бучанскому сценарию”, которые якобы “готовят украинские власти при поддержке западных кураторов”.

По данным Госспецсвязи, прокремлевские СМИ дезинформируют, что для реализации задуманного украинские защитники якобы “переоденутся в форму российской армии с белыми повязками” и на камеру “будут расстреливать” жителей Константиновки, однако это неправда.

Российская пропаганда продолжает работать по шаблону. Страна-агрессор снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирных жителей на территории нашего государства.

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— Цель “предупредительных” сообщений кремлевских СМИ — попытка обеспечить “информационное алиби” и “подготовить” население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируют совершить российские наемники, — предупредили в Госспецсвязи.

Полномасштабная война на Украине длится уже 85 дней. Она началась в результате нападения Российской Федерации. Российская армия каждый день обстреливает украинские города, убивает мирных жителей и совершает страшные военные преступления в Украине.