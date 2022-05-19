Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

РФ работает по шаблону: Кремль пытается переложить ответственность за убийства в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ работает по шаблону: Кремль пытается переложить ответственность за убийства в Украине
Фото: Depositphotos

Страна-агрессор Российская Федерация планирует дискредитировать Украину на международном уровне при помощи распространения фейков и враждебной пропаганды. Минобороны РФ сообщило о провокациях в Донецкой области по “бучанскому сценарию”, которые якобы “готовят украинские власти при поддержке западных кураторов”.

По данным Госспецсвязи, прокремлевские СМИ дезинформируют, что для реализации задуманного украинские защитники якобы “переоденутся в форму российской армии с белыми повязками” и на камеру “будут расстреливать” жителей Константиновки, однако это неправда.

Российская пропаганда продолжает работать по шаблону. Страна-агрессор снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирных жителей на территории нашего государства.

Сейчас смотрят

— Цель “предупредительных” сообщений кремлевских СМИ — попытка обеспечить “информационное алиби” и “подготовить” население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируют совершить российские наемники, — предупредили в Госспецсвязи.

Полномасштабная война на Украине длится уже 85 дней. Она началась в результате нападения Российской Федерации. Российская армия каждый день обстреливает украинские города, убивает мирных жителей и совершает страшные военные преступления в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка