Стали известны данные 70 оккупантов, которые совершали военные преступления в Киевской области — InformNapalm
Международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало вторую часть своего расследования по поиску данных разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ. Именно эта бригада военных находилась в Украине и совершала военные преступления.
Во второй части расследования InformNapalm нашли 70 российских военных, которые издевались и убивали мирных украинцев.
Стартом этого OSINT-расследования стали фотоматериалы, переданные волонтерам InformNapalm сотрудниками силовых структур Украины для изучения и проведения разведки.
В середине апреля сообщество получило более 13 Гб фото и видео, скопированных со смартфона российского военнослужащего, который нашли украинские военные в Буче в конце марта 2022 года.
— Как удалось установить, этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады, — говорится в сообщении.
Именно эти фотографии помогли идентифицировать оккупантов, которые в марте 2022 года находились в Киевской области и непосредственно совершали военные преступления в Буче, Гостомеле и Ирпене.
— Идентификация второй партии 70-ти оккупантов проводилась как путем распознаваний по фото и взаимных контактов, в том числе с привлечением антивоенного активиста из Хабаровска, (который не так давно проходил срочную службу в 64-й бригаде), так и с использованием списков, часть которых была слита в интернет накануне российского военного вторжения в Украину, — говорится в сообщении InformNapalm.