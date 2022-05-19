Стали известны данные 70 оккупантов, которые совершали военные преступления в Киевской области — InformNapalm

Май, 19 в 19:59

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало вторую часть своего расследования по поиску данных разведчиков 64-й ОМСБр ВС РФ. Именно эта бригада военных находилась в Украине и совершала военные преступления.

Во второй части расследования InformNapalm нашли 70 российских военных, которые издевались и убивали мирных украинцев.

Стартом этого OSINT-расследования стали фотоматериалы, переданные волонтерам InformNapalm сотрудниками силовых структур Украины для изучения и проведения разведки.

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В середине апреля сообщество получило более 13 Гб фото и видео, скопированных со смартфона российского военнослужащего, который нашли украинские военные в Буче в конце марта 2022 года.

— Как удалось установить, этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады, — говорится в сообщении.

Именно эти фотографии помогли идентифицировать оккупантов, которые в марте 2022 года находились в Киевской области и непосредственно совершали военные преступления в Буче, Гостомеле и Ирпене.