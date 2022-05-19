Май, 19 в 16:03

Беженцев из Украины, которые получают помощь в виде питания и средств гигиены, могут лишить дотации в размере 5 тыс. крон (около $21).

Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на поправку к закону Lex Ukrajina, который регулирует правила приема украинских беженцев в Чехии.

Сейчас граждане Украины имеют право на получение разовой дотации в размере 5 тыс. крон на покрытие первоначальных расходов. Така я же дотация может выплачиваться в течение еще пяти месяцев, если у человека нет других источников дохода и он может это подтвердить. По мнению оппозиционных властей, некоторые граждане Украины въезжают в Чехию лишь с целью получить гуманитарную субсидию.

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В то же время деньги предлагают выплачивать арендодателям, которые бесплатно приняли у себя украинцев, даже в случае, если последние сами оплачивают газ и электроэнергию.

Эта поправка также включает сокращение права беженца на медицинское страхование до 180 дней. Эти изменения затронут страхователей в возрасте от 18 до 65 лет.

С начала войны в Украине Польша и Чехия приняли больше всего переселенцев. Многие граждане также уехали в Германию, Италию.

Источник: Radio Prague International, Denik N