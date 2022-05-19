Трудный процесс: Данилов о сроках завершения полномасштабной войны в Украине

Май, 19 в 16:59

Ситуация на передовой может зависеть от того, как западные партнеры будут поставлять оружие Украине. Легкомысленно даже предполагать, что полномасштабная война в Украине завершится в мае или конце весны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов настаивает, что страна-агрессор Российская Федерация не так слаба, как хотелось бы Украине. Он убежден, что нецелесообразно говорить о завершении войны в течение этого месяца.

— Люди, которые говорят, что война завершится в мае или через неделю — легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров является ключевым моментом определения ситуации, — отметил секретарь СНБО.

Он прогнозирует, что весы будут колебаться в разные стороны. В первую очередь они будут превалировать то в одну, то в другую сторону в зависимости от поставок вооружения Украине от западных стран.

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Данилов констатировал, что российской армии очень сложно продвигаться дальше на территорию Украины. По этой причине оккупанты начали привлекать к ведению боевых действий подводные лодки, флот и другие военные компоненты.

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине и общую мобилизацию еще на 90 дней – до 23 августа. В настоящее время проекты законов направлены на рассмотрение Комитета Верховной Рады.