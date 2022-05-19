Май, 19 в 13:42

Погода этим летом в Украине будет очень изменчивой, она сохранит тенденцию к глобальному потеплению, прогнозирует народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.

По его прогнозам, июнь обещает быть умеренно теплым, июль – с сильными проливными дождями, и только начало августа принесет настоящую летнюю погоду.

— Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году она не наберет больших оборотов, а как-будто остановится на том пике, которого достигла ранее в прошлые годы, — подчеркнул синоптик.

Деркач считает, что резкие изменения погоды будут наиболее заметны в июле, поскольку периоды жары будут сменяться мощными ливнями со шквалами.

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Июнь, по прогнозам народного синоптика, тоже будет довольно жарким. Ожидается два-три таких периода в первый летний месяц, один из которых будет длиннее и два – более короткими.

Однако настоящая летняя погода будет характерна именно для первой половины августа, далее начнутся дожди, а температура станет постепенно снижаться, подытожил Деркач.

Источник: Телеграф