75% украинцев доверяют объединенному телемарафону – опрос

Май, 20 в 23:44

Объединенный телемарафон ведущих украинских телеканалов, который непрерывно информирует общественность о ситуации в стране, играет важную роль в современном информационном пространстве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

Согласно опросу, 91% украинцев знают об объединенном телемарафоне. Из них 75% опрошенных доверяют (целиком или скорее всего) информации, предоставляемой в рамках марафона, а треть продолжает смотреть телемарафон ежедневно.

Сейчас смотрят

Опрос был проведен методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Украинцев опрашивали с 12 по 15 мая 2022 года.

Согласились ответить на вопросы 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением более 50 тыс. человек.

Недавно Gradus Research провели опрос относительно отношения украинцев к РФ. Так, уже 90% граждан констатировали, что их отношение к Российской Федерации ухудшилось.

Источник: Gradus Research

Фото: СТБ