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Факты / Украина / Общество

“Попроси, чтобы он забрал наркоту” — СБУ перехватила еще один разговор оккупантов

Мила Грубник, редактор раздела Здоровье
Наркотики, нацполіція
Фото: МВД

Среди российских оккупантов есть наркоманы, и их немало. Некоторые из них занимают руководящие должности.

Такие выводы сделали представители Службы безопасности Украины, опираясь на перехваченные разговоры между россиянами.

— Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтобы он забрал и свою тоже привез, — цитирует обращение оккупанта к своей жене пресс-служба СБУ.

Согласно информации, те оккупанты, которые занимают руководящие должности, требуют от подчиненных доставать для них наркотические вещества.

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В то же время запрещенное вещество им завозят, не скрываясь.

Кроме того, они выпивают. У них есть “денежный общак”, из которого берутся средства на закупку коньяка.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты продемонстрировали свое истинное лицо — они пытали мирных людей, насиловали их, воровали личные вещи украинцев, вынужденно покинувших свои дома. Это характеризует их как настоящих захватчиков, пришедших в Украину только убивать и грабить.

Источник: СБУ
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