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Упрощенное ВНО — в каких странах можно будет его сдать (список)

Мила Грубник, редактор раздела Здоровье
зно в україні
Фото: Depositphotos

Упрощенное внешнее независимое оценивание можно будет пройти ​​в 23 странах Европы.

Министр образования Сергей Шкарлет утвердил приказом список стран.

Профильное ведомство уже согласовало создание экзаменационных пунктов в городах Европы.

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ВНО планируется провести в следующих странах:

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Венгрия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Швеция.
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Этот мультипредметный тест будет таким же, какой будет сдаваться в Украине. Тестирование будет проходить в таких же условиях.

Как отмечают в МОН, сейчас уже подтвердили договоренности со многими европейскими партнерами. Это позволит украинцам, которые вынуждены были из-за войны в Украине оставить свои дома, поступить в желанные заведения высшего образования.

Источник: Минобразования
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