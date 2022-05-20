Упрощенное ВНО — в каких странах можно будет его сдать (список)
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Упрощенное внешнее независимое оценивание можно будет пройти в 23 странах Европы.
Министр образования Сергей Шкарлет утвердил приказом список стран.
Профильное ведомство уже согласовало создание экзаменационных пунктов в городах Европы.
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ВНО планируется провести в следующих странах:
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Великобритания;
- Дания;
- Эстония;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Молдова;
- Нидерланды;
- Германия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- Венгрия;
- Франция;
- Хорватия;
- Чехия;
- Швеция.
Этот мультипредметный тест будет таким же, какой будет сдаваться в Украине. Тестирование будет проходить в таких же условиях.
Как отмечают в МОН, сейчас уже подтвердили договоренности со многими европейскими партнерами. Это позволит украинцам, которые вынуждены были из-за войны в Украине оставить свои дома, поступить в желанные заведения высшего образования.