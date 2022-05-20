Май, 20 в 17:08

Упрощенное внешнее независимое оценивание можно будет пройти ​​в 23 странах Европы.

Министр образования Сергей Шкарлет утвердил приказом список стран.

Профильное ведомство уже согласовало создание экзаменационных пунктов в городах Европы.

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ВНО планируется провести в следующих странах:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Дания;

Эстония;

Ирландия;

Испания;

Италия;

Латвия;

Литва;

Молдова;

Нидерланды;

Германия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Венгрия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швеция.

Этот мультипредметный тест будет таким же, какой будет сдаваться в Украине. Тестирование будет проходить в таких же условиях.

Как отмечают в МОН, сейчас уже подтвердили договоренности со многими европейскими партнерами. Это позволит украинцам, которые вынуждены были из-за войны в Украине оставить свои дома, поступить в желанные заведения высшего образования.