Май, 20 в 16:19

В Польше будут выдавать кредиты на жилье без первого взноса. Это новая государственная программа, которая будет работать 27 мая.

Жилье в кредит без первого взноса – это одна из программ Польского Лада. В рамках программы жилье могут приобрести люди, которые являются кредитоспособными, но не могут собрать на первый взнос.

Это граждане, имеющие работу и зарабатывающие и могут погасить ипотеку, однако их доходы не столь велики, чтобы внести первый взнос, как того требуют банки.

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Проект нацелен на семьи с низким доходом, которые могут получить кредит в размере 100% стоимости жилья.

Условием для участия в программе является отсутствие у кого-либо из домохозяйства жилья, принадлежащего ему на правах собственности. Исключением являются семьи, которые воспитывают двоих или больше детей.

Кредиты на жилье не будут выдаваться, если у семьи уже есть ипотека.

Начало работы программы Жилье без первого взноса анонсировано на 27 мая. Тогда же будет известно, сколько банков примут участие в ней Гарантия BGK предоставляется на жилищный кредит не менее 15 лет.

Гарантированный кредит на жилье будет выдаваться только в польской валюте.

Спасаясь от опасности, украинцы продолжают искать убежища в странах Европы. Чаще местом временного убежища выбирают Польшу. Поляки протягивают украинцам руку помощи, небольшую финансовую компенсацию, доступ к социальным программам и трудоустройству и, конечно, варианты бесплатной крыши над головой.

Если денег нет, и нужна бесплатная крыша над головой – волонтеры советуют обращаться только к ним. Нужно искать людей в ярко-желтых жилетах с бейджиками сразу после пересечения границы. Если вы приехали в город – искать социальный центр помощи украинцам. Такие центры были открыты почти в каждом польском городе.

Источник: In Poland