Май, 21 в 16:35

По неподтвержденной информации, Украина должна получить новый “подарок” от Соединенных Штатов Америки для борьбы с полномасштабной российской агрессией. Речь идет о M270 MLRS – реактивной системе залпового огня на гусеничной базе БМП Брэдли производства компании Vought.

РСЗО предназначена для уничтожения закрытых огневых позиций во время любых погодных условий на расстоянии более 30 км, в частности, в зоне пребывания вражеских войск и техники, позиций артиллерии и средств противовоздушной обороны противника, грузовых автомобилей и бронетранспортеров.

Уже около 40 лет M270 MLRS находится на вооружении Вооруженных сил Америки. В Европе создали производство этих реактивных систем залпового огня, после чего они начали поступать в другие государства-члены НАТО. В состав M270 MLRS входят:

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боевая машина;

реактивные снаряды;

аппаратура управления огнем;

транспортно-заряжающая машина;

система связи и управления.

В специальной бронированной кабине реактивной системы залпового огня можно разместить трех человек: командира установки, наводчика и водителя-механика.

M270 MLRS имеет средства навигации, топографической привязки и пульт управления – на его световом табло отображается вся необходимая информация. Фильтро-вентиляционная установка защищает от поражений в результате радиоактивного загрязнения местности или применения химического оружия.

За последние сутки украинские защитники зафиксировали восемь запусков вражеских крылатых ракет по территории нашего государства. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Валерий Залужный убежден, что именно поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален.