Жители Донбасса начали сотрудничать с правоохранительными органами Украины

Май, 21 в 13:39

Жители оккупированных территорий активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Из-за постоянных военных неудач и потерь живой силы, которые ежедневно испытывают оккупанты, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационной власти.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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После полного разгрома украинскими военными нескольких вражеских подразделений, в состав которых входили принудительно мобилизованные жители Донбасса, мужчины с Донетчины и Луганщины начали категорически отказываются воевать в вооруженных силах РФ, несмотря на угрозу ареста.

— До российских оккупационных администраций из Москвы поступила срочная указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях, — говорится в сообщении.

Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.

Недавно в так называемом МВД ДНР открылась выставка “Нацизм на Украине“. Как всегда, оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны, как личные вещи современных защитников Украины.

Информацию о преступной деятельности причастных к открытию выставки лиц, по собственной инициативе, было передано в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан.